Люшнин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1952
Дата смерти31.05.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952
Рождение ребёнка
12.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канторина Надежда Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канторина Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
31.05.2012