Люшнин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюшнин Николай Иванович

Люшнин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1952

Дата смерти

31.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952

Отец: Люшнин Иван Лаврентьевич

Мать: Люшнина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
12.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канторина Надежда Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канторина Надежда Павловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канторина Надежда Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Канторина Надежда Павловна

Смерть
31.05.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close