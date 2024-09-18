Осипов Василий Степанович
Место рожденияДовольное
Дата рождения27.02.1919
Дата смерти30.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1919
Призыв на военную службу
1941
Призван Доволенским РВК
Вступление в колхоз
С 1946 по 1948
колхоз 18 Партсъезда
Рождение ребёнка
11.08.1947
Сын: Осипов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.03.1951
Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Бракосочетание
11.04.1951
Бракосочетание
11.04.1951
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1954
Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Работа или профессия
С 1955 по 1957
МТС комбайнер
Рождение ребёнка
13.11.1955
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1958
Сын: Осипов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Работа или профессия
С 1961 по 1963
Ферма, совхоз "Центральный" , моторист кон. с 1951 (должность так в документе)
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Иванова (Осипова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Работа или профессия
С 1967 по 1969
Совхоз "Центральный", кладовщик с 1961
Смерть
30.10.1969