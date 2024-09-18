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Осипов Василий Степанович

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Место рождения

Довольное

Дата рождения

27.02.1919

Дата смерти

30.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1919

Отец: Осипов Степан Сергеевич

Мать: Осипова (Афанасьева) Матрена Гавриловна

Призыв на военную службу
1941
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Доволенским РВК
Вступление в колхоз
С 1946 по 1948
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
колхоз 18 Партсъезда
Рождение ребёнка
11.08.1947

Сын: Осипов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.03.1951

Сын: Осипов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.04.1951

Жена: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.04.1951

Жена: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.07.1954

Сын: Осипов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1955 по 1957
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МТС комбайнер
Рождение ребёнка
13.11.1955

Сын: Осипов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Осипов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1961 по 1963
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Ферма, совхоз "Центральный" , моторист кон. с 1951 (должность так в документе)
Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Иванова (Осипова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1967 по 1969
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Совхоз "Центральный", кладовщик с 1961
Смерть
30.10.1969
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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