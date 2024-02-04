Углева Анна
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Углев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Углев Семён Иванович
Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович
Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно