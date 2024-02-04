Углева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУглева Анна

Углева Анна

Место рождения

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1696

Сын: Углев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1707

Сын: Углев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1709

Сын: Углев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1710

Сын: Углев Степан Иванович

Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович

Куваршино, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1720

Сын: Углев Семён Иванович

Отец ребёнка: Углев Иван Фёдорович

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.