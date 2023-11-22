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Прокопцев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Прокопец Андрей Михайлович

Мать: Прокопец Марфа Михайловна

Бракосочетание
27.09.1910

Жена: Прокопцева Александра Созонтовна

Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Прокопец Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна

Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна

Рождение ребёнка
24.02.1916

Сын: Прокопцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1918

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна

Смерть
Неизвестно
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