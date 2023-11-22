Прокопцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
27.09.1910
Рождение ребёнка
26.03.1912
Сын: Прокопец Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна
Рождение ребёнка
15.01.1914
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна
Рождение ребёнка
24.02.1916
Сын: Прокопцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1918
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прокопцева Александра Созонтовна
Смерть
Неизвестно