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Прокопьев Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1954

Дата смерти

30.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1978

Сын: Прокопьев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопьева (Терентьева) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1981

Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Прокопьева (Терентьева) Надежда Николаевна

Смерть
30.07.2006

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