Прокопьев Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1954
Дата смерти30.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1978
Сын: Прокопьев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопьева (Терентьева) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1981
Сын: Прокопьев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Прокопьева (Терентьева) Надежда Николаевна
Смерть
30.07.2006