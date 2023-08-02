Дымчанова (Степашко) Параскева Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дымчанов Кирилл Макарович
Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дымчанова Фёкла Макаровна
Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дымчанова Валентина Макаровна
Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымчанова Анна Макаровна
Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демчанов Дмитрий Макарович
Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1987