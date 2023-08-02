Дымчанова (Степашко) Параскева Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчанова (Степашко) Параскева Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дымчанов Кирилл Макарович

Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дымчанова Фёкла Макаровна

Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дымчанова Валентина Макаровна

Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымчанова Анна Макаровна

Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчанов Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Дымчанов Макар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчанов Макар Иванович

Смерть
?.12.1987
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