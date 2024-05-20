Овчинников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.01.1873
Дата смертиС 1902 по 1922
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.01.1873
Бракосочетание
27.01.1893
Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1902 по 1922
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Демина (Овчинникова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Пелагея Ивановна
Аксень, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область