Овчинников Василий Михайлович Около 29.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинников Василий Михайлович

Место рождения

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 29.01.1873

Дата смерти

С 1902 по 1922

Пол

Мужской

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 29.01.1873

Отец: Овчинников Михаил «Васильевич»

Мать: Овчинникова Феодосия Федоровна

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Овчинникова Пелагея Ивановна

Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1902 по 1922
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Демина (Овчинникова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Пелагея Ивановна

Аксень, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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