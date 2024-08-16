Гусаров Александр Михайлович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусаров Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Мать: Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Гусарова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Мария

Место жительства
Неизвестно
Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1938

Дочь: Медоева (Гусарова) Дина Александровна

Мать ребёнка: Гусарова Мария

Рождение ребёнка
1944

Сын: Гусаров Александр Александрович

Мать ребёнка: Гусарова Мария

Смерть
Неизвестно

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