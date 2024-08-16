Гусаров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Гусарова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Мария
Место жительства
Неизвестно
Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1938
Дочь: Медоева (Гусарова) Дина Александровна
Мать ребёнка: Гусарова Мария
Рождение ребёнка
1944
Сын: Гусаров Александр Александрович
Мать ребёнка: Гусарова Мария
Смерть
Неизвестно