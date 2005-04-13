Милкин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милкин Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1990
Дочь: Милкина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Милкина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Милкина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милкина Людмила