Сиротина Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиротина Сара

Сиротина Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сиротин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова (Сиротина) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Сиротин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.