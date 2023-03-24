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Кузнецов Стефан (Степан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Гликерия

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кузнецов Иосиф

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Кузнецова) Параскева

Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия

Смерть
Неизвестно

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