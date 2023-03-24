Кузнецов Стефан (Степан)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Гликерия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кузнецов Иосиф
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Кузнецова) Параскева
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерия
Смерть
Неизвестно