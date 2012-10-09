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Замолодская Анастасия Александровна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

09.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2012

Отец: Замолодский Александр Юрьевич

Мать: Бугрина Юля Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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