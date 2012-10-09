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Замолодская Анастасия Александровна
Замолодская Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
09.10.2012
Пол
Женский
Отец
Замолодский Александр Юрьевич
1956 г.р.
Мать
Бугрина (Яковлева) Юля Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вя
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2012
Отец:
Замолодский Александр Юрьевич
Мать:
Бугрина Юля Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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