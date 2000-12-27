Крамаренко (Пшерацкая) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1924
Дата смерти27.12.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924
Отец: Пшерацкий Степан (Стефан)
Мать: Пшерацкая (Лис) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крамаренко Николай
Рождение ребёнка
13.12.1947
Сын: Крамаренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Крамаренко Николай
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.12.2000
Похороны
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область