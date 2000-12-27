Крамаренко (Пшерацкая) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамаренко (Пшерацкая) София

Крамаренко (Пшерацкая) София

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1924

Дата смерти

27.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924

Отец: Пшерацкий Степан (Стефан)

Мать: Пшерацкая (Лис) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Николай

Рождение ребёнка
13.12.1947

Сын: Крамаренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Крамаренко Николай

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
27.12.2000
Похороны
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.