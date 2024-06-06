Макаров Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Анатолий

Макаров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Дмитрий

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Евгений

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Неизвестно

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Неизвестно

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Инна

Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Зайцева) Роза

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