Макаров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Дмитрий
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Евгений
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Инна
Мать ребёнка: Макарова (Зайцева) Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова (Зайцева) Роза