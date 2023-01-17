Борминская Агафья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорминская Агафья Егорова

Борминская Агафья Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1814

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1801 и 1814 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Борминский Илья Петров

Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов

Место жительства
С 1837
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борминский Петр Степанов

Смерть
1879
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close