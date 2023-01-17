Борминская Агафья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1814
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов
Место жительства
С 1837
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Борминский Петр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879