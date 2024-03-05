Абидов Нурмухамед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абидов Нурмухамед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

зш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абидов Назир

Мать: Абидова Заужан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидов Резуан

Мать ребёнка: Абидова Зайрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидов Рустам

Мать ребёнка: Абидова Зайрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидов Азамат

Мать ребёнка: Абидова Зайрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидов Хусейн

Мать ребёнка: Абидова Зайрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куважукова Марианна

Мать ребёнка: не указана

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