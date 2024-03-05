Абидов Нурмухамед
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абидов Назир
Мать: Абидова Заужан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидов Резуан
Мать ребёнка: Абидова Зайрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидов Рустам
Мать ребёнка: Абидова Зайрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидов Азамат
Мать ребёнка: Абидова Зайрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидов Хусейн
Мать ребёнка: Абидова Зайрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куважукова Марианна
Мать ребёнка: не указана