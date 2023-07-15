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Овсянкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1952

Отец: Овсянкин Иван Ефимович

Мать: Овсянкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: Гордиенко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Овсянкина Надежда Александровна

Алупка, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.10.1984

Дочь: Песецкая Полина Александровна

Мать ребёнка: Овсянкина Надежда Александровна

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