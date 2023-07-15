Овсянкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1952
Отец: Овсянкин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: Гордиенко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Овсянкина Надежда Александровна
Алупка, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.10.1984
Дочь: Песецкая Полина Александровна
Мать ребёнка: Овсянкина Надежда Александровна