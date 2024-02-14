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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Евсеев Аверкий Государственный Крестьянин Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Евсеев Петр Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Евсеев Прокопий Государственный Крестьянин Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Севостьянова (Евсеева) Евдокия Иудовна

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Евсеев Платон Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Евсеев Максим Иудович

Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович

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