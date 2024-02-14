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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1831
Сын: Евсеев Петр Иудович
Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Севостьянова (Евсеева) Евдокия Иудовна
Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович