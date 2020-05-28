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Михайлов Артём Александрович
Михайлов Артём Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2020
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Александр Михайлович
1987 г.р.
Мать
Михайлова (Сафонова) Анна Андреевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2020
Отец:
Михайлов Александр Михайлович
Мать:
Михайлова Анна Андреевна
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