Тотаринов Терентий Агиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотаринов Терентий Агиевич

Тотаринов Терентий Агиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1836 ст.

Жена: Тотаринова Наталия Аверковна

1836г. МК Красное (свадьба) жених этого же Красносельского Тихвинского прихода Кстининской волости дер. Напачин холост, поруч. по женеху Кстининской волости дер. Горбуновской крест. Иван Тимофеев Коко... Показать все
Смерть
После 1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close