Тотаринов Терентий Агиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1836 ст.
1836г. МК Красное (свадьба) жених этого же Красносельского Тихвинского прихода Кстининской волости дер. Напачин холост, поруч. по женеху Кстининской волости дер. Горбуновской крест. Иван Тимофеев Коко... Показать все
Смерть
После 1836