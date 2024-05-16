Кабатов Фёдор Семёнович 08.09.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабатов Фёдор Семёнович

Место рождения

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.09.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1841 ст.

Отец: Кабатов Семён Васильевич

Мать: Кабатова Дарья Васильевна

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Крещение
09.09.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Крастелихи родной брат Семёну Васильевичу, крестьянин Фока Васильевич Кабатов и крестьянина Фоки Васильевича В... Показать все
Смерть
Неизвестно

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