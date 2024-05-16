Кабатов Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения08.09.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1841 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Крещение
09.09.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Крастелихи родной брат Семёну Васильевичу, крестьянин Фока Васильевич Кабатов и крестьянина Фоки Васильевича В... Показать все
Смерть
Неизвестно