Ларкина (Киселева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларкина (Киселева) Ольга Александровна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

10.02.1980

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1980

Отец: Киселев Александр Алексеевич

Мать: Киселева Ольга Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларкин Евгений Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
24.07.2021

Муж: Ларкин Евгений Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смена фамилии
24.07.2021
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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