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Забуга Фома

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забуга Степан Фомич

Мать ребёнка: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забуга Карп Фомич

Мать ребёнка: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забуга Игнатий Фомич

Мать ребёнка: не указана

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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