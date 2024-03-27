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Миннигалей Исмагил Исламкулов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

05.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1844

Отец: Исламкул Имангулов

Мать: Сахибзямал Ягофарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикамал Габделманнаф Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Минлисафа Исмагил Улы

Мать ребёнка: Бибикамал Габделманнаф Кызы

Развод
19.12.1871

Жена: Бибикамал Габделманнаф Кызы

Рождение ребёнка
24.12.1872

Сын: Миннихузя Миннигали Улы

Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Рождение ребёнка
02.09.1875

Дочь: Сарвизямал Исмагил Кызы

Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Минлегалима Исмагил Кызы

Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Минулла Исмагил Улы

Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Рождение ребёнка
24.02.1885

Сын: Исламгарай Исмагил Улы

Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы

Смерть
Неизвестно

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