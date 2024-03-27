Миннигалей Исмагил Исламкулов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения05.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1844
Отец: Исламкул Имангулов
Мать: Сахибзямал Ягофарова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1869
Мать ребёнка: Бибикамал Габделманнаф Кызы
Развод
19.12.1871
Рождение ребёнка
24.12.1872
Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Рождение ребёнка
02.09.1875
Дочь: Сарвизямал Исмагил Кызы
Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Минлегалима Исмагил Кызы
Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Минулла Исмагил Улы
Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Рождение ребёнка
24.02.1885
Мать ребёнка: Асхабзямал Мухаметрахим Кызы
Смерть
Неизвестно