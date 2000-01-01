Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Витальевна
Отец ребёнка: Силивиров Виталий Мифодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силивиров Андрей Витальевич
Отец ребёнка: Силивиров Виталий Мифодиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец