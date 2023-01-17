Миннеханова Фахригалям
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1930
Дочь: Калимуллина Жуайра Шакуровна
Отец ребёнка: Миннеханов Шакур Миннеханович
Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971