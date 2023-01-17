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Миннеханова Фахригалям

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Место рождения

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1930

Дочь: Калимуллина Жуайра Шакуровна

Отец ребёнка: Миннеханов Шакур Миннеханович

Нижняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннеханов Шакур Миннеханович

Смерть
1971
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