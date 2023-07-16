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Кочергин Филипп Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1893 ст.

Отец: Кочергин Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1923

Жена: Кочергина (Кулыгина) Евдокия Ивановна

Кочергин Филипп Тимофеевич, вдовец, вторым браком Кочергина (Кулыгина) Евдокия Ивановна, вдова, третьим браком за жениха расписался Роман Демчан
Рождение ребёнка
18.04.1924

Дочь: Кочергина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Кочергина (Кулыгина) Евдокия Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Кочергиным Филиппом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец:... Показать все
Смерть
Неизвестно

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