Кочергин Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1893 ст.
Отец: Кочергин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1923
Кочергин Филипп Тимофеевич, вдовец, вторым браком Кочергина (Кулыгина) Евдокия Ивановна, вдова, третьим браком за жениха расписался Роман Демчан
Рождение ребёнка
18.04.1924
Дочь: Кочергина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Кочергина (Кулыгина) Евдокия Ивановна
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Кочергиным Филиппом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец:... Показать все
Смерть
Неизвестно