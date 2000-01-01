Трифонова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Михаил Гаврилович

Мать: Трифонова Анна Михайловна

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