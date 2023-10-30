Старовойтова (Болданкова) Ефросинья Федоровна 15.09.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старовойтова (Болданкова) Ефросинья Федоровна

Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.09.1920

Дата смерти

01.10.1977

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920

Отец: Болданков Федор Сергеевич

Мать: Болданкова (Гордеева) Матрена Максимовна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Домодедово, Домодедово, Московская область
Смерть
01.10.1977

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