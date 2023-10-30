Старовойтова (Болданкова) Ефросинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1920
Дата смерти01.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.1977