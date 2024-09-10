Елена Аккиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Аккиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Чирков Василий Тарасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Василий Тарасов

Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Чирков Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Чирков Василий Тарасов

Смерть
Неизвестно

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