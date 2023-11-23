Неизвестно Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти14.09.1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Федоркова Пошехонского уезда
Бракосочетание
1788
Супруг(-а): Ксения Макарова
Рождение ребёнка
25.10.1790
Дочь: (Яковлевский) Параскева Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
09.12.1792
Дочь: (Яковлевский) Ульяна Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
06.01.1795
Сын: Яковлевский Павел Яковлев
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Яковлевский Павел Яковлевич (1795 — ?) Родился 6 января 1795 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Якова Васильевича. По исключении из 2-го русского класса Ярославского духовного учили... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1797
Дочь: (Яковлевский) Мария Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
20.10.1799
Дочь: (Яковлевский) Мария Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
18.09.1801
Дочь: (Яковлевский) Евфросиния Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
20.02.1804
Дочь: (Яковлевский) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова
Смерть
14.09.1805