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Неизвестно Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

14.09.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Федоркова Пошехонского уезда
Бракосочетание
1788

Жена: (Яковлевский) Ксения Макарова

Супруг(-а): Ксения Макарова
Рождение ребёнка
25.10.1790

Дочь: (Яковлевский) Параскева Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
09.12.1792

Дочь: (Яковлевский) Ульяна Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
06.01.1795

Сын: Яковлевский Павел Яковлев

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Яковлевский Павел Яковлевич (1795 — ?) Родился 6 января 1795 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Якова Васильевича. По исключении из 2-го русского класса Ярославского духовного учили... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1797

Дочь: (Яковлевский) Мария Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
20.10.1799

Дочь: (Яковлевский) Мария Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
18.09.1801

Дочь: (Яковлевский) Евфросиния Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
20.02.1804

Дочь: (Яковлевский) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: (Яковлевский) Ксения Макарова

Смерть
14.09.1805

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