Лондоренко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лондоренко Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1914

Дочь: Лондоренко Анна Никитична

Мать ребёнка: Лондоренко Марфа

Назвали при рождении Ганна, но все ее звали Галя. Родилась в Курской области, ст Бородино или ст Солдатская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лондоренко Кузьма

Мать ребёнка: Лондоренко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лондоренко Зинаида

Мать ребёнка: Лондоренко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лондоренко Иван

Мать ребёнка: Лондоренко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лондоренко Лидия

Мать ребёнка: Лондоренко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондоренко Марфа

Смерть
1946
Скрывался в лесах, болел, умер
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