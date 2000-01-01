Лондоренко Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1914
Дочь: Лондоренко Анна Никитична
Мать ребёнка: Лондоренко Марфа
Назвали при рождении Ганна, но все ее звали Галя. Родилась в Курской области, ст Бородино или ст Солдатская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лондоренко Кузьма
Мать ребёнка: Лондоренко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лондоренко Зинаида
Мать ребёнка: Лондоренко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лондоренко Иван
Мать ребёнка: Лондоренко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лондоренко Лидия
Мать ребёнка: Лондоренко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лондоренко Марфа
Смерть
1946
Скрывался в лесах, болел, умер