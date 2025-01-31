Истомин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1885 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885 ст.
Отец: Истомин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Истомина Анна Нюра Михайловна
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Истомин Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Рождение ребёнка
03.09.1914
Сын: Истомин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Рождение ребёнка
10.07.1919 ст.
Дочь: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Сосновка
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Истомина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна
Смерть
Около 1943