Истомин Михаил Ильич 03.07.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Истомин Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1885 ст.

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885 ст.

Отец: Истомин Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Истомина Анна Нюра Михайловна

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Истомин Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Рождение ребёнка
03.09.1914

Сын: Истомин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Рождение ребёнка
10.07.1919 ст.

Дочь: Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Сосновка
Рождение ребёнка
1927

Сын: Истомин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Истомина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Смерть
Около 1943

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