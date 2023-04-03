Захарьина Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.11.1878

Сын: Захарьин Филипп

Отец ребёнка: Захарьин Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.04.1880

Дочь: (Захарьина) Матрона

Отец ребёнка: Захарьин Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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