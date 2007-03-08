(Фетисова) Ксения Александровна
Место рожденияул. 25 лет Октября, 136, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, Россия
Дата рождения08.03.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2007
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
ул. 25 лет Октября, 136, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, Россия
Скрыто настройками приватности
Крещение
2007
ул.Танкистов, 79, с.Девица, Семилукский район, Воронежская область, Россия
Храм во имя св. Архистратига Михаила | Godparents:Елена Ничуговская