(Фетисова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фетисова) Ксения Александровна

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Место рождения

ул. 25 лет Октября, 136, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, Россия

Дата рождения

08.03.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2007

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

ул. 25 лет Октября, 136, г. Семилуки, Семилукский район, Воронежская область, Россия
Скрыто настройками приватности
Крещение
2007
ул.Танкистов, 79, с.Девица, Семилукский район, Воронежская область, Россия
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