Убейкобылин Фёдор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убейкобылин Фёдор Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убейкобылина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убейкобылина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убейкобылина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убейкобылина Екатерина

Рождение ребёнка
22.12.1922

Сын: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Мать ребёнка: Убейкобылина Екатерина

Смерть
Неизвестно

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