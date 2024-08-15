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Безродный Иван Тимофеевич

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Безродный Тимофей

Мать: не указана

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Безродная) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Безродная Пелагея

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Безродная) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Безродная Пелагея

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Безродный Иван Иванович

Мать ребёнка: Безродная Пелагея

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Около 1816

Жена: Безродная Пелагея

Смерть
1828
Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

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