Безродный Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1828
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Безродный Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Безродная) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Безродная Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Безродная) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Безродная Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Безродная Пелагея
Бракосочетание
Около 1816
Жена: Безродная Пелагея
Смерть
1828