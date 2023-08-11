Калязин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Сын: Семендяев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Семендяева Алена Васильевна
Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Семендяева Ярославна Васильевна
Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна