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Калязин Василий Михайлович

Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семендяева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Семендяев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Семендяева Алена Васильевна

Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2010

Дочь: Семендяева Ярославна Васильевна

Мать ребёнка: Семендяева Наталья Евгеньевна

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