Ерим Дмитриевич Ефим Ефим/Ерим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1816
Сын: Прокопьев Трофим Еремеевич
Мать ребёнка: Прокопьева Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Прокопьева) Агафия Еремеевна
Мать ребёнка: Прокопьева Дарья Стефановна
Бракосочетание
03.07.1861
Смерть
Неизвестно