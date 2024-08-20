Ерим Дмитриевич Ефим Ефим/Ерим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерим Дмитриевич Ефим Ефим/Ерим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Прокопьев Дмитрий Гаврилович

Мать: Прокопьева (Казызаева) Орина Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Прокопьев Трофим Еремеевич

Мать ребёнка: Прокопьева Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Прокопьева) Агафия Еремеевна

Мать ребёнка: Прокопьева Дарья Стефановна

Бракосочетание
03.07.1861

Жена: Прокопьева Дарья Стефановна

Смерть
Неизвестно

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