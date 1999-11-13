Дробинин Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробинин Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1999

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Дробинина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
23.12.2005

Дочь: Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Дробинина Наталья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
москва, Россия
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