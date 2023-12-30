Савченко Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.205

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Семен Александрович

Рождение
17.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.2010

Муж: Селиванов Семен Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.01.2011

Сын: Селиванов Борис Семенович

Отец ребёнка: Селиванов Семен Александрович

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