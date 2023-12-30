Савченко Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.205
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Семен Александрович
Рождение
17.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.2010
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.01.2011
Сын: Селиванов Борис Семенович
Отец ребёнка: Селиванов Семен Александрович