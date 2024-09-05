Мария Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприан Исидоров
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.
Дочь: Пелагея Киприанова
Отец ребёнка: Киприан Исидоров
Деревни Нератовки крестьянин Киприан Исидоров и законная жена его Мария Иларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно