Иващенко (Любельская) Антонина Ивановна 21.01.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иващенко (Любельская) Антонина Ивановна

Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

21.01.1917

Дата смерти

22.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917

Отец: Любельский Иван

Мать: Любельская Татьяна Александровна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1937

Сын: Кулиненко Александр Александрович

Отец ребёнка: Кулиненко Александр Иосифович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
22.11.1995
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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