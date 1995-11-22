Иващенко (Любельская) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.01.1917
Дата смерти22.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917
Отец: Любельский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1937
Сын: Кулиненко Александр Александрович
Отец ребёнка: Кулиненко Александр Иосифович
Смерть
22.11.1995
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область