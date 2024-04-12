Ефремова Евдокия Димитриевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
13.02.1913
Рождение ребёнка
30.04.1914
Дочь: Климова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1918
Сын: Климов Александр Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно