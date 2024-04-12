Ефремова Евдокия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Евдокия Димитриевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.02.1913

Муж: Климов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
30.04.1914

Дочь: Климова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Климов Федор Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1918

Сын: Климов Александр Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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