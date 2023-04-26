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Курьянова Пераскева Егоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Максим Дементьевич

Рождение ребёнка
23.03.1902

Дочь: (Курьянова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1903

Сын: Курьянов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.12.1903
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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