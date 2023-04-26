Курьянова Пераскева Егоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти05.12.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1902
Дочь: (Курьянова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
22.08.1903
Сын: Курьянов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич
Смерть
05.12.1903