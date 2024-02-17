Зубаровский Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1941
Дата смерти12.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаровский Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубаровская Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липовкина Елена Егоровна
Смерть
12.08.1981