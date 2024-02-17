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Зубаровский Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1941

Дата смерти

12.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941

Отец: Зубаровский Василий Евдокимович

Мать: Зубаровская Галузо Анфиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаровский Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубаровская Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Липовкина Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовкина Елена Егоровна

Смерть
12.08.1981

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