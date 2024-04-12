Лётов Тимофей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лётов Тимофей Федотов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лётов Федот Иванов

Мать: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
До 1903

Жена: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лётов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лётов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ольга Тимофеева

Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лидия Тимофеева

Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.2129, оп. 1, д. 82 (1915) | Метрическая книга Сергиевской церкви с. Ивановское за 1915 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1947
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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