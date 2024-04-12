Лётов Тимофей Федотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лётов Федот Иванов
Мать: Матрена Семенова
Бракосочетание
До 1903
Жена: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Лётов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ольга Тимофеева
Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лидия Тимофеева
Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
ф.2129, оп. 1, д. 82 (1915) | Метрическая книга Сергиевской церкви с. Ивановское за 1915 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
После 1947