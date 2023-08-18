Горюшина Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1971
Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1978
Дочь: Репина (Горюшина) Алла Игоревна
Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1988
Дочь: Горюшина Марина Игоревна
Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич