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Горюшина Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюшин Игорь Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1971

Сын: Горюшин Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1978

Дочь: Репина (Горюшина) Алла Игоревна

Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1988

Дочь: Горюшина Марина Игоревна

Отец ребёнка: Горюшин Игорь Васильевич

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