Секачев Сергей Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951
Сын: Секачев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Секачева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Секачева Анна?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секачев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Секачева Анна?
Смерть
Неизвестно