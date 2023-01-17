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Секачев Сергей Арсеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928

Отец: Секачев Арсений Сергеевич

Мать: Секачева Акулина Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951

Сын: Секачев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Секачева Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секачев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Секачева Анна?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секачев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Секачева Анна?

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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