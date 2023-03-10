Синёв Ксенофонт Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синёв Парамон
Рождение ребёнка
17.04.1895
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Синёва Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1899
Дочь: Лаврентьева Матрёна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Синёва Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1901
Дочь: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Синёва Ирина Васильевна
д.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда
В метрической книге Покровской церкви села Поповка Саратовского уезда за 1901 год имеется актовая запись за номером 107 о рождении 11 июля у крестьянина деревни Злобовки Ксенофонта Парамонова Синёва и... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ксенофонтова
Мать ребёнка: Синёва Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно